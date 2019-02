Entlastung für Eltern in Brandenburg

Die Eltern von Kita-Kindern in Brandenburg sollen stärker entlastet werden – sowohl bei den Beitragszahlungen als auch bei den Betreuungszeiten. Dazu sollen Mittel aus dem Kita-Gesetz des Bundes verwendet werden, wie die rot-rote Koalition am Freitag in Potsdam mitteilte.