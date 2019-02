Zweitägiger Warnstreik an Berliner Kitas und Horten

Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. In Cottbus soll die Arbeit schon am Donnerstag ruhen, in Berlin dann nächste Woche - und zwar gleich zwei Tage lang. Betroffen sind vor allem Kitas und Horte.