Zuvor hatte sich der Kreisvorstand der mittelmärkischen CDU laut Anja Schmollack für eine Nachnominierung Königers im Wahlkreis Werder (Havel), Schwielowsee und Seddiner See ausgesprochen - obwohl bereits 15 Kandidaten auf der Liste stünden. Seit seinem Austritt aus der AfD im November 2018 ist Königer fraktionsloses Mitglied im Landtag, im Kreistag Potsdam-Mittelmark und in der Stadtverordnetenversammlung in Werder.

Königer war im November 2018 aus der AfD ausgetreten, nachdem er den Landesverband in Brandenburg mit aufgebaut hatte. Als Grund für seinen Austritt nannte Königer einen Rechtsruck der Partei. "Die Bürgerlichen in der AfD haben den Kampf gegen die Destruktiven in der Partei in vielen Landesverbänden endgültig verloren", sagte das frühere Mitglied im Bundesvorstand. Ziel für viele in der Partei, auch in der Spitze, sei "der Aufbau von sektenartig organisierten Gefolgschaften", in denen Treue höher stehe als Sacharbeit.

Königer schloss damals nicht aus, auch für Anträge der rot-roten Mehrheit im Landtag oder der CDU zu stimmen. Den Christdemokraten beizutreten schloss Königer für "jetzt und auch in nächster Zeit" aus, sagte er vergangene Woche der dpa.

Eigentlich wollte der CDU-Kreisverband am kommenden Mittwoch darüber entscheiden, ob Königer im Mai für den Wahlkreis Werder (Havel), Schwielowsee und Seddiner See antritt. Der frühere Bürgermeister von Werder, Werner Große (CDU), hatte über Königers mögliche Kandidatur gesagt, wichtig sei, dass er sich von früheren Äußerungen distanziert habe und parteilos sei.