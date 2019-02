Der CDU-Politiker und frühere Innenminister von Brandenburg, Jörg Schönbohm, ist tot. Er sei in der vergangenen Nacht im Alter von 81 Jahren gestorben, teilte die Brandenburger CDU am Freitag mit.

Der CDU-Politiker und frühere Innenminister von Brandenburg, Jörg Schönbohm, ist tot. Er sei in der vergangenen Nacht im Alter von 81 Jahren gestorben, teilte die Brandenburger CDU mit und bestätigte einen Bericht von radio B2.

Schönbohm war von 1996 bis 1998 Berliner Innensenator, erst zwei Jahre zuvor war er in die CDU eingetreten. Danach wurde er CDU-Landeschef in Brandenburg und war von 1999 bis 2009 Innenminister Brandenburgs. Der Politiker lebte in Kleinmachnow (Kreis Potsdam-Mittelmark). Im Jahr 2012 hatte Schönbohm einen Schlaganfall und litt später an den Folgen.

Zu seinen Erfolgen in Brandenburg zählt eine Gemeindereform in Brandenburg, durch die sich die Zahl der Gemeinden im Land von 1.479 auf 420, und die Zahl der Ämter von 152 auf 54 verringerten. Auch die Polizei stärkte Schönbohm - was Beamte noch Jahre später wohlwollend bemerken. Die CDU in Brandenburg würdigte Schönbohm mit dem Ehrenvorsitz der Partei. Verheiratet war Schönbohm seit 1959, aus der Ehe gingen drei Kinder hervor.