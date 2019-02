Neuer Master an Polizeihochschule in Oranienburg

Wie lässt sich Organisierte Kriminalität, politisch motivierte Kriminalität oder Cybercrime am wirksamsten bekämpfen? Solche Fragen soll ein neuer Masterstudiengang an der Brandenburger Polizeihochschule beantworten - ein deutschlandweit einmaliges Vorhaben.

An der Brandenburger Polizeihochschule sollen künftig in einem Masterstudiengang Spezialisten für besondere Aufgaben in der Kriminalitätsbekämpfung ausgebildet werden. Ab Herbst 2020 können 25 erfahrene Polizeibeamte ein zweijähriges Masterstudium aufnehmen, sagte Hochschulpräsident Rainer Grieger am Mittwoch dem rbb.

Das Studium sei ohne Vergleich in Deutschland. Man betrachte besondere Kriminalitätsphänomene wie Cybercrime, politisch motivierte Kriminalität, organisierte Kriminalität und Wirtschaftskriminalität. Durch die technische Entwicklung seien in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an Ermittlungsmethoden und -techniken hinzugekommen, die in dem Studium gelehrt werden sollen, so Grieger. Die Einrichtung soll zudem in "Hochschule der Polizei" umbenannt werden. "Dies ist ein Bekenntnis zu Spezialisten-Karrieren in der Polizei."

Um Professoren und weitere Lehrkräfte für den Kriminalistik-Master einzustellen, wird das Land mehrere hunderttausend Euro ausgeben.