Kommunalwahl am 26. Mai

Knapp vier Monate vor den Kommunalwahlen in Brandenburg fehlen Freiwillige für die zu vergebenden Ehrenämter. Vor allem für die Wahl der 413 Gemeindevertretungen samt Bürgermeistern und Ortsvorstehern finden die Parteien nicht genug Bewerber. Das berichtet die " Märkische Allgemeine " am Montag [externer Link]. Je kleiner das Dorf, desto schwieriger sei die Suche.

Für die 14 Kreistage und vier Stadtparlamente der kreisfreien Städte gibt es dagegen laut Bericht ausreichend Bewerber. Derzeit liefen Aufstellungsversammlungen in den Kreisen.



Die Parteien werben immer häufiger auch um parteilose Kandidaten. CDU-Generalsekretär Steeven Bretz sagte, seine Partei bemühe sich um Menschen, die nicht in der CDU seien, aber mit ihr sympathisierten. Die CDU war 2014 bei der Kommunalwahl landesweit stärkste Kraft.



Die Kommunalwahlen finden parallel zur Europawahl am 26. Mai statt.

Sendung: Inforadio, 04.02.2019, 09.20 Uhr