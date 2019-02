Lange wurde über die Reform des brandenburgischen Polizeigesetzes und die zukünftige Gestaltung des Verfassungsschutzes gestritten. In der kommenden Woche wollen sich SPD und Linke einig werden - aber es gibt noch Knackpunkte.

SPD und Linke in Brandenburg wollen nach bisherigen Plänen bis zum kommenden Donnerstag eine Lösung im Koalitionsstreit über Verfassungsschutz- und Polizeigesetz finden. Ralf Christoffers, Chef der Linksfraktion im Landtag, zeigte sich vorsichtig optimistisch.

"Es sind konstruktive Gespräche", sagte Christoffers der Nachrichtenagentur DPA. "Wir streben an, dass beide Gesetze in etwa zum gleichen Zeitpunkt zum Abschluss kommen. Ich halte das für möglich." Er ließ allerdings offen, ob die Gespräche der Koalitionspartner noch in eine Verlängerung gehen könnten. Er gehe aber davon aus, dass beide Seiten spätestens übernächste Woche fertig sein werden.