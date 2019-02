Die Landesregierung will Brandenburgs Feuerwehren personell stärken und von Aufgaben entlasten. Dazu habe das Kabinett einen Entwurf zu einer Neufassung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes beschlossen, sagte Innenstaatssekretärin Katrin Lange am Mittwoch in Potsdam. Angesichts des ständigen Rückgangs der Mitgliederzahlen in den Freiwilligen Feuerwehren soll dort die reguläre Altersgrenze von 65 auf 67 Jahre angehoben werden.



"In den Gesetzentwurf fließen Regelungen ein, die die Kameradinnen und Kameraden ganz praktisch in ihrer Arbeit entlasten sollen", sagte Lange in einer Mitteilung. Unter anderem wird klargestellt, in welchen Fällen die Feuerwehr zuständig ist - und wann nicht. In den Fällen, in denen sie originär nicht zuständig ist - zum Beispiel bei der Entfernung von Ölspuren, der Notöffnung von Türen oder der Bereitstellung von Tragehilfen - sollen die Feuerwehren für entsprechende Einsätze die Kosten einfacher zurückfordern können.