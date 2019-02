imago stock&people Audio: Inforadio | 07.02.2019 | Björn Haase-Wendt | Bild: imago stock&people

Ehrenbürgerwürde für Angela Merkel - "Irgendwie zieht ja der Name"

08.02.19 | 06:55 Uhr

Templin und Angela Merkel gehören zusammen: Sie ist in der 16.000-Einwohner-Stadt in der Uckermark aufgewachsen - am Freitagabend bekommt sie die Ehrenbürgerwürde verliehen. Was denken Templiner darüber? Björn Haase-Wendt hat sich umgehört.

Hans-Ulrich Beeskow sitzt auf seiner Couch und schwelgt in Erinnerungen. "Es war mir eine große Freude solch ein Mädchen mit solchen Qualitäten zu unterrichten", sagt er und lächelt. Gemeint ist Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der heute 79-Jährige kennt die Kanzlerin noch aus der Zeit, als sie Angela Kasner hieß und sie in Templin aufwuchs. Beeskow war drei Jahre lang ihr Lehrer im Kreis-Mathematikklub, in dem besondere schulische Talente gefördert wurden.



Hans-Ulrich Beeskow kennt Angela Merkel aus ihrer Kindheit. 2005 war er einer der ersten, der ihr nach der Bundeskanzlerwahl gratulieren durfte. | Bild: rbb/Haase-Wendt

Aufgefallen waren ihm damals die Zielstrebigkeit, das logische Herangehen an die Aufgaben und vor allem das ergebnisorientierte Arbeiten. "Wenn ich sie heute in der Politik beobachte, dann waren die Ansätze ihrer heutigen Arbeitsweise damals schon erkennbar", sagt Beeskow. Die Verleihung der Ehrenbürgerwürde ist für ihn ein richtiger Schritt. "Ich bin richtig erfreut, es wurde ja auch sehr lange diskutiert in Templin." Jetzt zeige die Stadt Anerkennung und auch Dank, für das, was Angela Merkel für Deutschland und damit auch für Templin geleistet hat.

"Sie hat nichts Gutes getan für uns"

Es geht zum Marktplatz der 16.000 Einwohner-Stadt: Rund um das historische Rathaus - einem Barockbau - haben die Händler ihre Stände aufgebaut. Gemüse aus Polen, Brot und Fleisch aus der Uckermark. Am Grillstand brutzeln die Würste und vier Männer wärmen sich mit einem Kaffee in der Winterkälte. Auf Angela Merkel angesprochen winken zwei gleich ab. Zwischen zwei anderen, die ihre Namen nicht preisgeben wollen, entbrennt eine Diskussion. "Das ist eine Schande", sagt ein Templiner mit Brille, Mütze und Dreitagebart. Was habe die Kanzlerin denn für die Stadt geleistet und auch mit der Flüchtlingspolitik sei er nicht zufrieden. "Sie hat nichts Gutes getan für uns." Ein anderer widerspricht. Man müsse nicht nur das Engagement für Templin betrachten, sondern Merkels Gesamtleistung und die sei mit Blick auf die Weltpolitik schon auszeichnungswürdig. Eine Einigung gibt es in der Mittagspause zwischen den beiden Templinern nicht mehr.

Freut sich über die Ehrenbürgerschaft für Angela Merkel: der 21-jährige Tim Blessin. | Bild: rbb/Haase-Wendt

Frust über ausbleibende Rentenangleichung

Wenige Schritte weiter steht Heinz Matzdorf vor der Apotheke. Der Rentner, früher Polizist in Templin, hat ebenfalls seine Schwierigkeiten mit der neuen Ehrenbürgerin der Stadt - obwohl er sie aus ihrer Kindheit kennt. "Kasi", wie sie Angela Merkel früher nannten, ging mit seiner jüngsten Tochter in eine Schulklasse. Und trotzdem ist er unzufrieden: "Weil sie meines Erachtens nicht genügend für den Osten getan hat." Für Merkels Flüchtlingspolitik und ihr Auftreten in der Weltpolitik habe er zwar Hochachtung, aber was die Rente betrifft, sei er enttäuscht. So habe Merkel in ihrer zweiten Amtszeit die Angleichung der Ost-Rente an das Westniveau versprochen, erklärt Matzdorf und fügt hinzu: "Und? Es ist noch nichts passiert."

Hoffnung auf mehr Touristen

Auf dem Marktplatz finden sich aber nicht nur Kritiker. Tim Blessin ist mit seiner Familie unterwegs. Der 21-Jährige ist in Uelzen geboren und lebt seit seiner Kindheit in Templin. Dass die Kanzlerin Ehrenbürgerin wird, freut ihn. "Es ist schon gut für Templin", sagt er. Schließlich komme es ja nicht oft vor, dass eine Stadtbürgerin Bundeskanzlerin sei. Es klingt die Hoffnung durch, dass die Uckermark-Stadt mit ihrer neuen Ehrenbürgerin noch etwas mehr in den Fokus der Öffentlichkeit und der Touristen rückt. Eine Einschätzung, die auch Frank Domian teilt: "Irgendwie zieht ja der Name, selbst wenn sie nicht mehr Kanzlerin ist. Wenn Templin sagen kann, Frau Merkel ist Ehrenbürgerin der Stadt, das hat doch was." Domian steht mit einem Verkaufswagen des Waldhofes auf dem Marktplatz. In dem Wohngebiet ist die Bundeskanzlerin aufgewachsen. Ihr Vater hatte damals eine Weiterbildungsstätte für Theologen in dem Ort aufgebaut. Heute gibt es dort Wohn- und Arbeitsangebote für Menschen mit Behinderung.

Christian Hartphiel (links) und Frank Domian sind für die Ehrenbürgerschaft und hoffen auf mehr Touristen und Engagement der Kanzlerin für ihre Heimatstadt. | Bild: rbb/Haase-Wendt

Eine Stiftung für Templin?

Mit im Wagen steht Christian Hartphiel, ebenfalls Mitarbeiter in der Stephanus Stiftung, zu der der Waldhof gehört und SPD-Stadtverordneter. In seiner Fraktion habe es im vergangenen Sommer bei der Entscheidung über die Ehrenbürgerschaft auch Diskussionen und Enthaltungen gegeben, berichtet er. Aber man würdige einen beachtlichen Weg der Templinerin. Am Ende stimmten 20 der 29 Stadtverordneten für die Ehrung Merkels. Hartphiel hegt auch eine Hoffnung und blickt nach Brandenburg an der Havel. Dort hatte Vicco von Bülow, alias Loriot, nach der Ehrenbürgerschaft eine Stiftung in der Stadt gegründet, die Kultur und Jugendarbeit unterstützt. "Vielleicht kann man auch Angela Merkel so eine Idee in den Kopf pflanzen", sagt er und schmunzelt. Eine konkrete Idee hat er schon: das Joachimsthalsche Gymnasium in Templin. Ein weitläufiges leer stehendes Schulareal am Ortseingang. Eine Initiative will die Schule ab 2023 wieder reaktivieren - als europäische Schule, in der Jugendliche aus ganz Europa gemeinsam lernen. "Da könnte solch eine Unterstützung durchaus hilfreich sein und sie wird ja bald ein bisschen mehr Zeit haben", sagt Hartphiel.

Stadtführer Werner Foth glaubt nicht an mehr Gäste durch die Ehrenbürgerschaft. | Bild: rbb/Haase-Wendt

Auf den Spuren der Kanzlerin

Im historischen Rathaus macht sich unterdessen Werner Foth bereit. Der gebürtige Uckermärker ist seit 2008 Stadtführer in Templin. Heute steht eine offene Stadtführung auf dem Programm. Doch bei dem kalten Winterwetter kommt kein Tourist. Die bleiben wohl lieber in der Wärme der Therme. Angela Merkel spielt in seinen Führungen nur eine Nebenrolle. Wenn sind es eher Journalisten aus aller Welt, die auf den Spuren der Kanzlerin unterwegs sind. "Gerade wenn Wahlen anstehen, ist hier schon viel Betrieb", so Foth. Und doch kann in Templin auf den Wegen der Kanzlerin gewandelt werden. Den Waldhof und das Haus Fichtengrund, in dem sie groß geworden ist, gibt es noch. Auch die jetzige Goethe- und Waldschule waren Orte an denen die Kanzlerin in ihrer Jugend gelernt hat. Dass nach der Ehrenbürgerschaft jetzt mehr Touristen nach Templin kommen, daran glaubt der Stadtführer nicht so recht. "Ich kann nicht erkennen, dass jetzt Touristenströme durch die Stadt laufen, bloß weil Frau Merkel hier groß geworden ist - aber man weiß es nicht."

