Aktuell ist gesetzlich nur geregelt, dass einer betreut - und einer zahlt. Dabei wandle sich die Gesellschaft, beide Elternteile arbeiten, beide teilen sich die Erziehung, sagt Katrin Helling-Plahr: "Daher ist unsere Familienpolitik so unverständlich. Wir setzen zum einen mit dem Elterngeld massive Anreize, dass auch Väter in Elternzeit gehen und wollen es fördern, dass sich beide Elternteile an der Erziehung beteiligen." Bei einer Scheidung käme es aber zum Bruch.

Streit ums Kind könne schlimme Folgen haben, beklagt auch Josef Linsler vom Elternverband Unterhalt und Familienrecht. Sein Verband berät Eltern in Trennungssituationen. "Das Problem ist, dass in sehr vielen Fällen ein Elternteil ausgeschlossen wird. Das kann Umgangsverweigerung sein, das kann so sein, dass ein Elternteil die Kinder überhaupt nicht mehr sieht, dass ein Vater zum Zahlvater wird und Vater oder Mutter die Beziehung zum Kind vollständig verlieren." Den Sachverständigen wäre aber am liebsten, die Eltern könnten ohne Streit zu eigenen Lösungen zu finden, etwa durch verbesserte Vermittlungsangebote.