So will sich die BVG für die Zukunft fit machen

Busse auf eigener Spur und grüne Welle für die großen Gelben an den Ampeln – so könnte es klappen mit der Pünktlichkeit auf der Straße. Die BVG-Chefin argumentiert: "In einem Bus der BVG sitzen bis zu 120 Fahrgäste. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass es sehr legitim ist, dass ein Bus so schneller durch die Stadt kommt als ein Pkw, in dem nur zwischen einer und drei Personen sitzen."

Dafür allerdings müssen die Busspuren auch wirklich eingerichtet werden, was ein langwieriger Prozess ist – und dann müssen sie auch frei sein. Zu oft noch sind sie für die Busse ein Hindernisparcour: Parkende Autos, die dort nicht stehen dürfen; Radler und Taxis, die zwar auf den Busspuren fahren dürfen, aber trotzdem stören.