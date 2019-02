Weniger Lärm und Müll, dafür mehr Bäume, Toiletten – und einen Wasserspielplatz: Das sind die am häufigsten genannten Wünsche der 220 Teilnehmer, die im Sommer 2018 an einer Online-Bürgerbefragung zur Weiterentwicklung des Berliner Mauerparks teilgenommen haben. Auch bei einem Park-Spaziergang konnten rund 50 Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre Wünsche äußern.

Der Mauerpark soll bis zum Jahr 2020 um sieben Hektar erweitert werden. Die bestehenden Grünflächen sollen zudem mit Fördermitteln des Programms "Zukunft Stadtgrün" bis 2022 modernisiert werden. Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung sollen nun in eine Machbarkeitsstudie einfließen. Sie sind auf den Seiten der Grün Berlin GmbH [ externer Link ] abrufbar.

Der Park an der Bernauer Straße ist in den Sommermonaten eine beliebte Touristenattraktion. An Sonntagen feiern mehr als 1.000 Besucher bei der Karaoke-Show mit, auch der benachbarte Flohmarkt ist ungemein populär. Um die negativen Folgen für die Anwohner zu begrenzen, soll der Park voraussichtlich im Sommer 2019 einen Parkmanager bekommen.

Die Anwohner erwarten, dass gemeinsam mit anderen Akteuren Parkregeln abgestimmt und konsequent umgesetzt werden. Im Görlitzer Park gibt es bereits seit Sommer 2017 einen solchen Parkmanager. Geplant sind solche Stellen nun auch für den Volkspark Friedrichshain, den Viktoriapark in Kreuzberg, den Volkspark Wuhlheide (Treptow-Köpenick) sowie für die Neuköllner Parks Hasenheide, Thomashöhe und Lessinghöhe.