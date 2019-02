dpa/IMAGNO Video: Archiv Abendschau, Friedrich-Ebert-Stiftung | 19.02.2019 | Bild: dpa/IMAGNO

Berlinerin Marie Juchacz - Vor 100 Jahren: Erste Frau hält Rede im Parlament

19.02.19 | 14:49 Uhr

"Meine Herren und Damen" - Vor hundert Jahren hält Marie Juchacz die erste Rede einer Frau in einem demokratisch gewählten deutschen Parlament. Dass gerade sie diesen Weg gehen würde, war nicht selbstverständlich. Sie musste sich ihre Karriere hart erkämpfen.

Vor hundert Jahren, am 19. Februar 1919, hielt die Berlinerin Marie Juchacz als erste Frau vor einem demokratisch gewählten Parlament in Deutschland eine Rede.

Was diese Regierung getan hat, war eine Selbstverständlichkeit: Sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist. Marie Juchacz

"Ich erteile das Wort der Frau Abgeordneten Juchacz". Dieser Satz des Präsidenten der Weimarer Nationalversammlung, Constantin Fehrenbach, war der Startschuss. Die Sozialdemokratin trat ans Rednerpult, begrüßte die "Herren und Damen" und richtete folgende Worte ans überwiegend männliche Parlament: "Was diese Regierung getan hat, war eine Selbstverständlichkeit: Sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist." Nur wenige Wochen zuvor konnten Frauen erstmals in Deutschland wählen und selbst ins Parlament gewählt werden.



Gründerin der Arbeiterwohlfahrt

Schon in ihrer ersten Parlamentsrede definierte Marie Juchacz die Sozialpolitik als große Aufgabe der Frauen in der Politik. Im Dezember 1919 rief sie darum den Hauptausschuss für Arbeiterwohlfahrt (AWO) in der SPD ins Leben. Die Organisation, die sich nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten auflöste, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wiedergegründet und existiert bis heute. Bis 1933 war Marie Juchacz Reichstagsabgeordnete, Mitglied des SPD-Parteivorstandes und Vorsitzende der AWO. Nach der Machtübernahme Hitlers ging sie ins Exil. 1949 kehrte sie aus den USA nach Deutschland zurück und begleitete als Ehrenvorsitzende den Wiederaufbau der AWO. Sie starb am 28. Januar 1956 im Alter von 76 Jahren in Düsseldorf.



Begrenzte Perspektive: Haushalt und Fabrik

Marie Juchaczs Weg als Politikerin war keineswegs vorgezeichnet. Als Tochter eines Handwerksmeisters wurde sie am 15. März 1879 in Landsberg an der Warthe geboren, dem heutigen polnischen Gorzów Wielkopolski. Nach acht Jahren Schulzeit sahen ihre Perspektiven zunächst nach Haushalt und Fabrik und dann Versorgung durch Heirat aus. Das prophezeite damals ihr älterer Bruder Otto.



Aber Otto hatte nicht mit dem Durchsetzungswillen seiner Schwester gerechnet. Nach einer kurzen Ehe und zwei Kindern lässt sie sich scheiden, zieht im Jahr 1906 mit ihren Kindern und ihrer jüngeren Schwester nach Berlin und macht eine Ausbildung zur Schneiderin.

Als 1908 in Preußen das Verbot der politischen Betätigung für Frauen fällt, tritt Marie Juchacz in die SPD ein. Sie wird bald zu einer gefragten Rednerin. 1913 geht sie hauptberuflich in die Politik

und übernimmt die Stelle einer SPD-Frauensekretärin für die Obere Rheinprovinz in Köln. Das Nähen kann sie nun endlich aufgeben. 1917 wird Juchacz Frauensekretärin im SPD-Parteivorstand in Berlin.



Kampf gegen soziale Not

Mit knapp 40 Jahren tritt Juchacz in die Nationalversammlung ein. Sie ist entschlossen, als Abgeordnete gegen die soziale Not zu kämpfen. Die Probleme kennt sie aus eigener Erfahrung in der Armenpflege, wo sie dem Elend der Kriegswitwen und Waisenkinder, der Arbeitslosen und Invaliden begegne war. Und dann ergreift sie erstmals das Wort.



