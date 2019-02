Symbolbild: dpa/Wolf Audio: Inforadio | 21.02.2019 | Bild: Symbolbild: dpa/Wolf

Vor Abstimmung im Bundestag - Schul-Digitalpakt schürt Hoffnung in Berlin und Brandenburg

21.02.19 | 13:44

Nach zähem Ringen sind sich Bund und Länder nun doch einig: Der Digitalpakt für Schulen kommt. In Berlin und Brandenburg stößt der am Mittwochabend gefundene Kompromiss in der Politik auf Zustimmung – bei Pädagogen dagegen eher auf Sorgen.

Durchbruch im Vermittlungsausschuss: Der Bund stellt den Ländern fünf Milliarden Euro zur Verfügung, damit die Schulen mit digitalen Lernmitteln wie WLAN und Tablets ausgestattet werden können. Beschlossen wurden am Mittwochabend auch Formulierungen für eine Grundgesetzänderung, die diese Milliardenhilfen des Bundes für die Länder ermöglicht. Bundestag und Bundesrat müssen dem noch zustimmen.

Ministerin Ernst will "schnell loslegen"

In Brandenburgs Landesregierung herrscht Erleichterung: Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) sagte am Donnerstag im rbb, Bildung bliebe nach wie vor Ländersache, aber der Bund erwarte eine Berichtspflicht. Das sei angesichts der hohen Summen auch nachvollziehbar. Die wichtigste Veränderung sei, dass der Bund in Zukunft nicht nur Schulen in finanzschwachen Gemeinden unterstützen darf, sondern alle Schulen. Jetzt müsse man schnell loslegen können, so Ernst.



Auf die Euphoriebremse tritt dagegen Günter Fuchs, Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Brandenburg. Im rbb sagte er am Donnerstag, das Land sei schlecht vorbereitet. Und: Das Geld reiche bei weitem nicht aus: "Wir werden uns die Frage stellen müssen, was setzen wir ein in der Grundschule, in der Sekundarstufe 1 und 2." Er rechne mit 150 Millionen Euro zusätzlich für Brandenburg, das sei "ein Tropfen auf den heißen Stein", wenn man bedenke, dass schon die Software alleine sehr teuer sei, so Fuchs.



Scheeres: Berlin erhält jährlich 52 Millionen Euro