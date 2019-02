Bild: imago/Christian Mang

Neuer Verdacht gegen Beamten - Drohbriefe eines Berliner Polizisten: Hatte er Helfer?

21.02.19 | 06:01 Uhr

2017 bedrohte ein Berliner Polizist mit anonymen Briefen Mitglieder der linken Szene in Berlin - offenbar aus Rache. Der Beamte ist geständig; er habe allein gehandelt, beteuerte er bei seiner Vernehmung. An dieser Aussage gibt es nun Zweifel. Von Georg Heil

Der Berliner Polizist, der Drohbriefe mit persönlichen Daten von Personen, die er für linke Aktivisten hielt, verschickt hatte, hat nach Recherchen des ARD-Politikmagazins Kontraste womöglich nicht alleine gehandelt.

Ende Dezember 2017 druckte der Polizeikommissar Sebastian K. zwei Drohbriefe auf einem Laserdrucker der Berliner Polizei in Berlin-Moabit aus. Die Briefe waren an eine linke Bibliothek und die Bewohner des von Linksradikalen besetzten Hauses in der Rigaer Straße 94 adressiert. Darin fanden sich persönliche Daten, darunter Wohnadressen und auch Fotos von 21 Personen, die K. der linken Szene zuordnete. Die Informationen stammten aus dem polizeiinternen Informationssystem "Poliks" und dem Melderegister des Einwohnermeldeamtes. "Eure Gesichter, Namen, Adressen, Fahrzeuge, Eltern, Geschwister sind sehr lange schon bekannt", heißt es in den Briefen, die unter dem Absender "Zentrum für politische Korrektheit" verschickt worden waren. Sebastian K. drohte darin den Genannten unter anderem an, ihre Daten an Rechtsextreme weiterzuleiten.

K. betonte, er habe allein gehandelt

Als Sebastian K. später von Ermittlern mit belastenden Beweisen konfrontiert wurde, räumte er die Tat ein und gab an, er habe aus Rache gehandelt: Zuvor waren anonym 54 Fotos von Polizisten im Internet veröffentlicht worden. Die Aufnahmen waren bei einem Einsatz beim besetzten Haus in der Rigaer Straße gemacht worden. K. betonte, er habe allein gehandelt. Die Ermittler kamen K. nach Kontraste-Informationen über den von ihm genutzten Polizei-Laserdrucker auf die Spur. In den Ausdrucken von Laserdruckern sind Farbcodes versteckt, die jeden einzelnen Drucker identifizierbar machen.

Bei einer anschließenden Haus- und Bürodurchsuchung bei K. wurden USB-Sticks und ein Notebook sichergestellt. Darauf fand die Polizei eine Vielzahl von Präsentationen und Hintergrundmaterialien, darunter auch eine Power-Point-Präsentation mit dem Titel "Nervensägen", in der viele der verwendeten persönlichen Daten der Betroffenen aufgelistet waren. Die Polizei geht davon aus, dass K. diese Daten aus seiner Zeit im polizeilichen Staatsschutz besaß. Dort war er bis 2015 eingesetzt.

Angaben aus der Zeit nach 2015

In den Drohbriefen finden sich allerdings Angaben, die 2015 noch gar nicht bekannt gewesen sein konnten. So wird in den Briefen ein Hund erwähnt, den sich einer der Betroffenen erst deutlich nach 2015 zugelegt hatte. Das Tier ist jetzt zwei Jahre alt und der erste Hund seines Besitzers. Woher konnte Sebastian K. also von dem Tier wissen, wenn er die Daten vor 2015 abgegriffen hatte?

K.'s Lebensgefährtin unter Verdacht

Laut Polizeiermittlungen hat K. die verwendeten Daten später nicht im polizeilichen Informationssystem abgefragt. In das Visier der Ermittler rückte in dem Verfahren auch K.´s Lebensgefährtin, die Kriminalkommissarin P. Sie bearbeitet beim LKA Berlin im Staatsschutz Informationen und Erkenntnisse über die linke Szene und hat in zeitlicher Nähe zum Versand der Briefe auf entsprechende Daten aus den Briefen im Polizeisystem "Poliks" zugegriffen – das ergibt sich aus Ermittlungsakten, die Kontraste einsehen konnte. Zudem war P. für mindestens zwei der Personen zuständig, die in den Drohbriefen aufgeführt wurden. Da die Datenabfragen der Kommissarin P. aber auch dienstlich veranlasst gewesen sein könnten, wurde P. im Ermittlungsverfahren nur als Zeugin geführt.

Neue Untersuchung gefordert

Die Bundestagsabgeordnete der Linken Martina Renner fordert eine erneute Untersuchung des Falls: "In Anbetracht der bisherigen und neuen Erkenntnisse bestehen starke Zweifel, an der Einzeltäterthese des LKA Berlin. Es muss dringend aufgeklärt werden, ob auch Personen daran beteiligt waren, die aktuell immer noch für den polizeilichen Staatsschutz arbeiten." Juristisch ist der Fall allerdings abgeschlossen: Sebastian K. akzeptierte wegen der Drohbriefe einen Strafbefehl über insgesamt 3.500 Euro und gilt damit als nicht vorbestraft. Der Strafbefehl wurde im August 2018 wegen Verstoßes gegen das Berliner Datenschutzgesetz verhängt, nicht aber wegen Bedrohung.

Rechtsanwalt Martin Henselmann vertritt mehrere Geschädigte und übt deutliche Kritik an dem Verfahren. Beispielsweise sei den Anwälten der Betroffenen durch die Staatsanwaltschaft keine Akteneinsicht gewährt worden. "Das ist rechtswidrig", sagt Henselmann. Außerdem seien Geschädigte, die Strafanzeige gestellt hatten, nicht informiert worden, als Anklage gegen K. erhoben wurde - obwohl das eigentlich vorgeschrieben ist. "Die Staatsanwaltschaft hat immer mitgeteilt, dass die Ermittlungen noch andauerten, dann hieß es plötzlich, das Verfahren sei abgeschlossen. Den Betroffenen wurde so die Möglichkeit genommen, ihre Interessen in dem Verfahren wahrzunehmen", sagt der Anwalt. "Für mich wirkt es so, als sollte das Verfahren schnell, still und heimlich über die Bühne gehen."

Eine vergangene Woche von Kontraste gestellte Anfrage ließ die Staatsanwaltschaft Berlin bislang unbeantwortet. Gegen Sebastian K. läuft momentan in der gleichen Sache noch ein Disziplinarverfahren bei der Berliner Polizei. Seine Zugangsrechte zum Polizeiinformationssystem Poliks wurden zwischenzeitlich eingeschränkt.

