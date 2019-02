Rechtsradikale, Hooligans, Kampfsportler, dubiose Wachschützer: Im Umfeld von Energie Cottbus sei ein "toxisches Gebilde" entstanden, dem der Verfassungsschutz etwa 170 Personen zuordnet. Vor allem Verbindungen zu radikalen Fans sollen nun in den Fokus rücken.

Das Land Brandenburg will Cottbus im Kampf gegen eine rechtsextreme Mischszene im Umfeld von Energie Cottbus unterstützen. Dazu wurden am Dienstag Einzelheiten bei einem Gespräch vereinbart, an dem neben Vertretern von Innenministerium und Stadtverwaltung auch der Verfassungsschutz teilgenommen hat.

Als "toxisches Gebilde" bezeichnet der Verfassungsschutz ein rechtsextremes Netzwerk aus Hooligans, Kampfsportlern, Rockern und Leuten aus der Wachschutzbranche, welches in der Fanszene von Energie Cottbus und in der Stadt selbst an Einfluss gewinnt.