Hotelkomplex am Kottbusser Tor wird doch nicht gebaut

Der geplante Hotelkomplex an der Skalitzer Straße in Kreuzberg ist vom Tisch. Stattdessen sollen laut Bezirk ein Bürogebäude und kleinere Ladeneinheiten entstehen. Nach dem "Google Campus" haben Anwohner somit das zweite Großprojekt in Kreuzberg verhindert.