dpa/Uli Deck Audio: Inforadio | 13.02.2019 | Holger Schmidt | Bild: dpa/Uli Deck

In Berlin und Rheinland-Pfalz - Syrische Ex-Geheimdienstmitarbeiter festgenommen

13.02.19 | 15:27 Uhr

Beamte des Bundeskriminalamts (BKA) haben zwei syrische Ex-Geheimdienstmitarbeiter in Berlin und Rheinland Pfalz festgenommen. Die Männer sollen im Raum Damaskus an der massenhaften Folterung von Oppositionellen beteiligt gewesen sein.

Die Bundesanwaltschaft hat zwei frühere Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes in Deutschland festnehmen lassen. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, sollen die 42 und 56 Jahre alten Männer von 2011 bis 2012 an Folterungen in Syrien beteiligt gewesen sein. Ihnen würden deshalb Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt. Die Verdächtigen wurden demnach am Dienstag festgenommen, der 56-Jährige in Berlin und der 42 Jahre alte Mann in Zweibrücken (Rheinland-Pfalz). Sie sollen Syrien bereits 2012 verlassen haben.

Folter und Beihilfe zur Tötung

Laut Bundesanwaltschaft war der Ältere als Leiter einer Ermittlungsabteilung für ein Gefängnis im Raum Damaskus zuständig. Dort seien Gefangene systematisch und brutal gefoltert worden. Der Jüngere habe der Abteilung zugearbeitet. Unter anderem arbeitete der 42-Jährige an einem Kontrollposten, an dem täglich etwa 100 Menschen festgenommen und in das Gefängnis des Geheimdienstes gebracht wurden. Er wird deshalb verdächtigt, zur Tötung zweier Menschen und zur Folterung und Misshandlung von mindestens 2.000 Menschen Beihilfe geleistet zu haben. Nach ihrer Festnahme in Deutschland seien sie dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt worden, der Untersuchungshaft angeordnet habe, so die Bundesanwaltschaft. Ein dritter früherer Mitarbeiter der Geheimdienstabteilung wurde im Rahmen der Ermittlungen am Dienstag in Frankreich festgenommen.

"Ein wichtiges Zeichen für die Opfer"

Spätestens seit April 2011 sei das syrische Regime dazu übergegangen, "sämtliche regierungskritischen Aktivitäten der Opposition flächendeckend mit brutaler Gewalt zu unterdrücken", so die Bundesanwaltschaft. Den syrischen Geheimdiensten sei dabei eine wesentliche Rolle zugekommen. Ziel sei es gewesen, die Protestbewegung zu einem möglichst frühen Zeitpunkt zu unterbinden. Mit den Festnahmen könnte es nun in Deutschland zum weltweit ersten Prozess wegen Folter gegen einen führenden Geheimdienstvertreter des Regierung von Baschar al-Assad kommen, betonte die Menschenrechtsorganisation ECCHR (European Center for Constitutional and Human Rights) in Berlin. Das sei ein sehr wichtiges Zeichen für die Betroffenen von Assads Folter-System, betonte ECCHR-Generalsekretär Wolfgan Kaleck. Im Fall von Syrien sehen Menschenrechtler die Justiz europäischer Länder gefordert, da im Land selbst keine Prozesse gegen das Assad-Regime möglich sind. Nach dem Weltrechtsprinzip können Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit überall geahndet werden, ganz gleich, wo die Taten verübt wurden.

Sendung: Inforadio, 13.02.2018, 14 Uhr