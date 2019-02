Seit 1999 ist Berlin Regierungssitz, doch die Flugbereitschaft für Merkel und Co. ist noch immer in Köln/Bonn stationiert. Das hat zur Folge, dass 800 Mal im Jahr Flugzeuge ohne Passagiere hin- und herfliegen, wie der Grünen-Abgeordnete Tobias Lindner herausfand.

Die hohe Zahl von Leerflügen der in Köln/Bonn stationierten Flugbereitschaft für den Berliner Regierungsbetrieb steht in der Kritik. Die Situation sei für alle Beteiligten mehr als unbefriedigend, kritisierte der Grünen-Verteidigungspolitiker Tobias Lindner am Dienstag. Er wies auf die Folgen für die Umwelt und die Belastung für das Personal hin.

Allein 2018 habe es mehr als 800 sogenannte Bereitstellungsflüge gegeben, bei denen nur die Besatzung vom Flughafen Köln/Bonn nach Berlin geflogen wurde, um dort die eigentliche Reise zu beginnen.