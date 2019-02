imago/Thomas Koehler Audio: Inforadio | 04.02.2019 | Michael Ernst | Bild: imago/Thomas Koehler

Einstimmiger Beschluss nach Plagiatsvorwürfen - Freie Universität Berlin entzieht Frank Steffel den Doktortitel

04.02.19 | 14:58 Uhr

Die Entscheidung war einstimmig: Die Freie Universität Berlin entzieht dem Berliner CDU-Politiker Frank Steffel seinen Doktorgrad. Der Bundestagsabgeordnete soll in seiner Arbeit an zahlreichen Stellen Texte anderer Autoren übernommen haben.



Nach mehrmonatigen Untersuchungen hat die Freie Universität Berlin am Montag dem Berliner CDU-Politiker und Bundestagsabgeordneten Frank Steffel den Doktorgrad entzogen. Steffel habe in seiner Dissersation plagiiert, teilte die FU mit: "Frank Steffel wird vorgeworfen, dass er in seiner Arbeit an zahlreichen Stellen wörtliche oder fast wörtliche Übernahmen in erheblichem Umfang nicht als solche gekennzeichnet hat."

Wörtlich oder fast wörtlich Texte übernommen

Wie das Gremium weiter mitteilte, distanziert sich der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften von der Darstellung des wissenschaftlichen Betreuers der Dissertationsarbeit, dem zufolge die von Steffel gewählte Zitierweise damals am gesamten Fachbereich Wirtschaftswissenschaft üblich gewesen sei. Zwar habe Steffel für alle von der FU überprüften Passagen eine Quelle angegeben. Es sei daraus jedoch nicht ersichtlich geworden, dass er fast wörtlich oder wörtlich Texte in seiner Dissertation eingefügt habe und in welchem Umfang. Die Entscheidung für den Entzug seines Doktortitels fiel laut FU einstimmig. Beteiligt an der Untersuchung waren das Prüfungsgremium und das Präsidium der Freien Universität Berlin.

Steffel will gegen FU-Entscheidung klagen

Steffel zeigt sich überrascht von der Entscheidung des Gremiums und warf diesem Voreingenommenheit vor. Diese sei "von Anfang an spürbar" gewesen und habe "sich durch das 15-monatige Verfahren gezogen". So habe das Gremium Steffel die Möglichkeit zu einer persönlichen Stellungnahme verwehrt. Auch Steffels Doktorvater, der Professor Dietrich Winterhager, betonte, dass weder er noch der Zweitgutachter von dem CDU-Politiker getäuscht worden seien. So habe sich Steffel an die an seinem Lehrstuhl üblichen Zitiervorgaben gehalten. Winterhager habe die Zitate und deren Übernahme erkannt. Steffels Rechtsanwalt Peter Raue habe deshalb die Einstellung des Verfahrens empfohlen: "Eine Täuschungsabsicht von Frank Steffel ist nicht nachgewiesen und der Täuschungsvorwurf gegen ihn sogar eindeutig widerlegt." Frank Steffel wird nun gegen die Entscheidung der FU Berlin Klage einreichen. Er verzichtet auch weiterhin auf die aktive Führung seines Doktortitels.



Erste Plagiatsvorwürfe 2017

Den Hinweis auf mögliche Plagiate in Steffels Dissertation tauchten im November 2017 auf. Der CDU-Politiker ist seit 18 Jahren und noch bis Ende Februar Kreischef in Berlin-Reinickendorf. Seit 2009 ist er zudem Mitglied des Deutschen Bundestags.