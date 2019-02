Mit einer Gedenkveranstaltung ist am Samstag in Jamlitz (Landkreis Dahme-Spreewald) an die Auflösung des früheren KZ-Außenlagers Lieberose vor 74 Jahren erinnert worden. In Lager wie Jamlitz-Lieberose seien Menschen systematisch erniedrigt und ihrer Würde beraubt worden, sagte die Brandenburger Wissenschaftsstaatsekretärin Ulrike Gutheil in einer Ansprache. Sie stünden "für schlimmste Zerstörungen der Individualität und der Humanität". Gedenk- und Erinnerungsorte wie in Lieberose hätten deshalb eine herausgehobene Bedeutung in der Erinnerungskultur des Landes.

"Diese Orte sind eine Mahnung, was passiert, wenn einer Gesellschaft Menschlichkeit, Empathie und Toleranz verloren gehen", sagte Gutheil. Und sie machten deutlich, dass Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und Rechtstaatlichkeit in unserem Land nicht verhandelbar seien. Die Gedenkveranstaltung fand im Zusammenhang mit dem Internationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar statt und wurde vom "Verein zur Förderung der Antifaschistischen Mahn- und Gedenkstätte Lieberose" organisiert.