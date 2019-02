Gedenkmünze erinnert an Mauerfall

Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls wird ab Herbst eine Zwei-Euro-Gedenkmünze erhältlich sein. Das hat das Bundeskabinett am Mittwoch in Berlin beschlossen. Das Motiv auf der Münze zeigt eine Bildcollage, die an den 9. November 1989 erinnert, als Tausende DDR-Bürger die Grenzübergänge stürmten.