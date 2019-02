Ab 2020 wollen beide Bundesländer zeitgleich ihre Pläne beschließen und diese eng miteinander abstimmen. Seit September bereitet ein eigens dafür eingesetzter Regionalausschuss entsprechende Schritte vor. Dem Ausschuss gehören neben den Gesundheitsressorts beider Länder die Krankenhausgesellschaften, Krankenkassen und -verbände von Berlin und Brandenburg und die Kommunalen Spitzenverbände an.

Die Krankenhäuser in Berlin und Brandenburg sollen nach den Plänen der Gesundheitsressorts beider Länder enger mit stationären und ambulanten Anbietern von Gesundheit und Pflege zusammenarbeiten. Dabei geht es um den sogenannten "Krankenhausplan", den Berlin und Brandenburg bisher getrennt voneinander aufstellen.

Medizinermangel in Luckau

Im März beraten der Berliner Senat und das Brandenburger Kabinett über das Grundlagenpapier. Im August 2019 schaut sich dann noch der Regionalausschuss die beiden Länderpläne an, um dann als letzten Schritt im Jahr 2020 zwei eng miteinander verzahnte Krankenhauspläne auf den Weg zu bringen.

Der Regionalausschuss hat in den vergangenen Wochen ein Grundlagenpapier erarbeitet, das am Mittwoch von Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) und Brandenburgs Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij (Linke) vorgestellt wurde.

Schon jetzt sind die Grenzen zwischen beiden Ländern im medizinischen Bereich fließend: Im Jahr 2016 wurden nach Angaben von Senatorin Kolat 108.000 Brandenburger in Berlin im Krankenhaus behandelt, umgekehrt waren es 21.000 Berliner in Brandenburg. Seit Mitte 2016 arbeitet zudem in Cottbus das einzige länderübergreifende Klinische Krebsregister Berlin-Brandenburg.



