Die Brandenburger Grünen wollen auf einer zweitägigen Landesdelegiertenkonferenz, die am Samstag in Fürstenwalde (Oder-Spree) beginnt, personell die Weichen für die Landtagswahl stellen. So sollen Landesliste und eine Erklärung zur Kommunalwahl am 26. Mai verabschiedet werden.

Das Spitzenduo zur Landtagswahl steht schon fest: Bei einer Urwahl errang Landtagsfraktionschefin Ursula Nonnemacher mit 79 Prozent der Stimmen den ersten Platz. Auf Platz 2 folgt mit 61,6 Prozent der Landtagsabgeordnete Benjamin Raschke. Die Kandidatur des Spitzenduos muss allerdings noch vom Parteitag bestätigt werden.

Neben der Aufstellung der Landesliste wollen die Grünen eine Resolution zum Kohlekompromiss verabschieden - und sie erwarten Parteichefin Annalena Baerbock zu einer politischen Rede. In Umfragen liegen die Brandenburger Grünen derzeit bei rund zehn Prozent. Der Bundestrend und das verstärkte Interesse an ökologischen Themen seien mittlerweile auch in Brandenburg spürbar, hieß es von Ursula Nonnemacher. Die Brandenburger Grünen haben derzeit rund 1.400 Mitglieder - allein im vergangenen Jahr konnten sie 400 dazugewinnen.