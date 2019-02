Die Grünen in Brandenburg haben sich entschieden: Ursula Nonnemacher und Benjamin Raschke treten als Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl am 1. September an. Laut neuester Umfrage erreicht die Partei zurzeit zehn Prozent der Stimmen.

