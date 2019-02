Insgesamt drei Planungsteams hatten in den vergangenen fünf Monaten in einem offenen Werkstattverfahren mit Bürgerbeteiligung städtebauliche Entwürfe erarbeitet. Der Vorsitzende der Jury, Professor Rudolf Scheuvens, würdigte alle drei eingereichten Entwürfe. Jetzt wünsche er dem Gewinner des Wettbewerbs, dass aus den Plänen bald Realität werde. Der Jury gehörten neben Bau- und Stadtplanungsexperten auch Bürger an.



Der Entwurf von "Teleinternetcafe und Treibhaus" sieht vor, dass die bestehenden Altbauten an der Alexander- und Otto-Braun-Straße mit rund 46.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche um weitere rund 66.000 Quadratmeter Neubau ergänzt werden.



In der Mitte des Areals entstehen drei Höfe ("Stadtzimmer") für gemeinschaftliche Nutzung und Begegnung. Umrahmt werden sollen diese Höfe von zwei 15- und 12-geschossigen Wohnhochhäusern zur Berolinastraße, einem 16-geschossigen Büroturm an der Otto-Braun-Straße für das Rathaus Mitte und drei "Experimentierhäusern" für wechselnde Nutzungen. Dachgärten und Gemeinschaftsterrassen sollen für zusätzliches Grün in der dichten Bebauung sorgen.