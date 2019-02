Der geplante Hotelkomplex an der Skalitzer Straße in Kreuzberg ist vom Tisch. Stattdessen sollen laut Bezirk ein Bürogebäude und kleinere Ladeneinheiten entstehen. Nach dem "Google Campus" haben Anwohner somit das zweite Großprojekt in Kreuzberg verhindert.

Nach Protesten von Anwohnern wird an der Skalitzer Straße nahe des Kottbusser Tors in Berlin-Kreuzberg nun doch kein Hotelkomplex gebaut. Darauf haben sich Bezirk, Senat und Eigentümer verständigt.

Der Hotelkomplex ist bereits das zweite Großprojekt, das durch Anwohnerproteste verhindert wurde. Im vergangenen Herbst rückte der Internetkonzern Google letztlich von seinen Plänen ab, in Kreuzberg einen "Campus" für Startups eröffnen zu wollen. Stattdessen eröffnete das Unternehmen schließlich ein neues Büro im Gropius-Ensemble an der Museumsinsel.



Aus dem ehemaligen Umspannwerk am Paul-Lincke-Ufer in Kreuzberg soll statt des "Google Campus" nun ein "Haus für soziales Engagement" werden. Erziehen sollen dort voraussichtlich im April die Onlinespendenplattform Betterplace und der Verein Karuna, der sich um Kinder und Jugendliche in Not kümmert.