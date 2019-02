imago/Schoening Audio: rbb|24 | 22.02.2019 | Interview mit Stadträtin Heiß (Grüne) | Bild: imago/Schoening

Interview | Stadträtin Heiß zu Bäumen an der Urania - "Im Februar ist eine Fällung der Bäume ausgeschlossen"

22.02.19 | 11:50 Uhr

Die Bäume an der Urania, die das Kunstwerk "Arc de 124,5" verstellen, müssen weg. Ausgerechnet die grüne Stadträtin Christiane Heiß muss den BVV-Beschluss umsetzen. Doch bevor die Kettensäge anrückt, muss noch einiges geklärt werden.



rbb|24: Die Bäume an der Urania, die den Blick auf das Kunstwerk "Arc de 124,5" versperren, müssen weg. Das haben CDU, SPD und FDP in der BVV Tempelhof-Schöneberg am Mittwochabend entschieden. Wie stehen Sie zu der beschlossenen Fällung? Christiane Heiß: Wir hatten über die Frage, wie wir mit dem Stadtraum und dem Kunstwerk und den Bäumen an der Urania umgehen, am Mittwoch eine Diskussion bis Mitternacht. Für mich sind die Diskussion und der Beschluss der BVV nur die Hälfte der Fragestellung. Denn wenn wir die Bäume jetzt einfach wegnehmen, hat man zwar den freien Blick auf das Kunstwerk, aber man hat die große Leere. Der Straßenraum vor der Urania ist ja ein Relikt der autogerechten Stadt. Da würde das Kunstwerk wie ein Dinosaurier in der großen Leere stehen. Das ist für mich nicht der angemessene Umgang mit so einem zentralen Standort. Ich hätte mir schon gewünscht, dass wir da ein bisschen differenzierter sprechen. Und vielleicht einen Wettbewerb machen.

Beschlossen ist aber, dass die Bäume weg sollen. Wie geht es denn jetzt weiter? Natürlich werde ich mich als Mitglied des Bezirksamtes an diesen Beschluss halten. Ich muss jetzt aber erst einmal einige praktische Fragen lösen. Ich habe angeboten bekommen, dass ein Wertersatz der Bäume durch einen Vertreter des Künstlers an den Bezirk bezahlt wird. Da spricht der Künstler (Anm. d. Red.: der Künstler heißt Bernar Venet) im Moment von 40.000 Euro. Das ist allein der Wertausgleich für die Bäume. Da ist nicht die Fällung drin, nicht die Herrichtung der Fläche und auch sonst keine weitere Pflege und die Pflanzung der neuen Bäume. Ich finde das schwierig. Das habe ich auch mehrfach deutlich gesagt. Ich brauche jetzt erst einmal einen Vertrag, wo wir uns tatsächlich darüber einigen, in welcher Höhe ein Wertausgleich zu leisten ist. Dann werden wir die weiteren Schritte einleiten. Ich werde keine Fällung veranlassen, bevor diese finanziellen Fragen geklärt sind.

Ursprünglich hieß es ja, die Bäume sollten noch im Februar gefällt werden. Für Fällungen danach bräuchte man ja dann auch eine Ausnahme-Regelung… Im Februar ist eine Fällung aus rein praktischen Gründen ausgeschlossen. Wenn es um eine Ausnahmegenehmigung geht, müssten wir das Naturschutzamt befragen. Damit gewinnen wir aber die Möglichkeit, doch noch einmal über diesen Stadtraum nachzudenken. Für mich steht im Fokus, was wir mit diesem Straßenraum wollen und wie wir Kunst im öffentlichen Raum für die Zukunft präsentieren wollen. Bäume werden auch an anderer Stelle gefällt. Ich stelle mich hier auch nicht hin, als würde ich jeden einzelnen Baum schützen. Aber ich finde, wir sollten dem öffentlichen Raum deutlich mehr Gedanken widmen, als wir es im Moment tun.

Zur Person rbb/Anette Miersch Bezirk Tempelhof-Schöneberg - Bezirksstadträtin Christiane Heiß (Grüne) Christiane Heiß (58 Jahre) ist Leiterin der Abteilung Bürgerdienste, Ordnungsamt, Straßen- und Grünflächenamt des Bezirks Tempelhof-Schöneberg und seit fünf Jahren in der BVV des Bezirks für Bündnis 90/die Grünen.



rbb-Kollegen waren am Donnerstag vor Ort an der Urania und haben dort Lkw stehen sehen, die von einem Bäumfäll-Unternehmen kommen. Wissen Sie davon und was hat das zu bedeuten? Ja, ich weiß natürlich davon. Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf hat einen Baumpflegeauftrag vergeben und die Firma hat da über Nacht ihre Fahrzeuge geparkt. Das ist einer dieser Zufälle, dass sie das ausgerechnet an der Urania getan haben. Es hat aber für die Bäume an der Urania keine Bedeutung. Die Geschichte um diese Bäume ist ja schon ein längerer Prozess. Wie lief denn Ihrer Meinung nach die Kommunikation? Das Anliegen kommt ja von dem Künstler, der Urania, von verschiedenen Freunden des Künstlers und aus der Senatskanzlei. Das ist kein normaler Prozess, das ist schon ein außerordentlich. Der Künstler ist ja auch nicht irgendjemand.

Es gab ja in den letzten Tagen Stimmen, die sprachen von beschädigten diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich wegen der Geschichte. Glauben Sie, dass daran wirklich die Diplomatie hängt? Immerhin ist die französische Botschaft mit einer Vertreterin bei uns im Ausschuss gewesen. Aber dass hier das Verhältnis der beiden Staaten berührt wird, kann ich mir nicht vorstellen. Da wird die Bedeutung doch etwas aufgebläht. Was will der Künstler eigentlich, das alternativ gepflanzt wird an seinem Kunstwerk? Wieder Platanen, die man dann klein hält? Der Künstler hat uns angeboten, einen gestalterischen Vorschlag zu machen für diesen Ort. Dazu ist es in der Eile überhaupt nicht gekommen. Das finde ich sehr schade. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Sabine Priess, rbb|24