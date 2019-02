Brandenburger Kabinett tagt in Cottbus

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Bundesregierung aufgefordert, rasch den Gesetzentwurf für den geplanten Braunkohle-Ausstieg vorzulegen. Die Menschen in der Lausitz wollten konkrete Zusagen, sagte Woidke am Dienstag im rbb.

An die Wirtschaft appellierte der SPD-Politiker, mit einer Stimme zu sprechen - über die Landesgrenzen, aber auch über kommunale und Landkreisgrenzen hinweg. Ansonsten werde es Schwierigkeiten geben, so Woidke.

Die Lausitzer Braunkohleregion umfasst Teile von Brandenburg und von Sachsen. Das Brandenburger Kabinett berät am Dienstag in Cottbus über Konsequenzen aus dem geplanten Kohle-Ausstieg im Jahr 2038. Die Ergebnisse wollen Woidke und Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) am Nachmittag präsentieren.