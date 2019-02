Die 2018 ergriffenen Maßnahmen zur Verbesserung der Kita-Situation in Berlin zeigen bereits eine erste positive Wirkung. "Wir sehen Verbesserungen, aber wir sind noch nicht über dem Berg", sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Freitag nach dem zweiten Kita-Spitzengespräch mit Vertretungen der Kita-Verbände, Eltern, Gewerkschaften, Bezirken, Kita-Eigenbetrieben und der Beruflichen Bildung.

Im Zentrum des fachlichen Austauschs standen die aktuelle Kita-Situation sowie eine Bewertung der jüngsten Maßnahmen. Diese zielen darauf ab, mehr Kita-Plätze und mehr Personal zu gewinnen sowie Eltern die Platzsuche zu erleichtern. Scheeres betonte, dass das Land an den für August 2019 geplanten Qualitätsverbesserungen - sowohl beim Betreuungsschlüssel für Unter-Dreijährige wie auch beim Leitungsschlüssel - festhält. "Die Stärkung des Quereinstiegs und die Erweiterung der Fachkräfteregelung führen dazu, dass die Kitas mehr Personal einstellen können. Auch die Zahl der angebotenen Plätze steigt weiter", so Scheeres.

Dennoch sei die Kita-Situation der Senatorin zufolge weiter angespannt. Die Nachfrage nach Plätzen steige weiter. Viele Eltern seien in großer Sorge, dass sie keinen Platz für ihr Kind bekommen. Die getroffenen Maßnahmen bräuchten noch "Zeit, um zu wirken". Sie appellierte daher erneut an die Kita-Träger, kurzfristig mehr Plätze bereit zu stellen, um absehbare Engpässe bis zum Sommer zu überbrücken.

In Berlin werden derzeit 173.400 Plätze in Kitas und der Kindertagespflege angeboten. Das sind rund 4.000 mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der Kita-Fachkräfte ist in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt um rund 1.100 pro Jahr gestiegen, zuletzt sogar um 1.500 Stellen. Derzeit absolvieren mehr als 10.000 Personen eine Erzieher-Ausbildung in Voll- und Teilzeit. Bis Mitte 2021 werden voraussichtlich weitere 4.000 Fachkräfte benötigt.