In einer Debatte des Berliner Abgeordnetenhauses machten am Donnerstag alle Oppositionsfraktionen klar, dass sie ein solches Gremium für nötig halten. Allerdings wurde auch deutlich, dass CDU, AfD und FDP noch weit auseinander liegen was den Untersuchungsauftrag angeht .

Ursprünglich wollte CDU-Fraktionschef Burkard Dregger einen U-Ausschuss verhindern, da Kulturstaatsministerin und Berliner CDU-Vorsitzende Monika Grütters an der Entlassung Knabes beteiligt war. Somit wäre auch ihr Agieren in dem Fall Gegenstand der Untersuchung. Da es aber auch in der CDU-Fraktion Befürworter für ein solches Gremium gibt, will die CDU nun einen eigenen Antrag für eine der nächsten Plenumssitzungen vorbereiten.



Die rot-rot-grüne Koalition lehnte am Donnerstag einen U-Ausschuss zum Fall Knabe als "politische Inszenierung" ab. Allerdings kann die Opposition den Ausschuss allein einsetzen, wenn sie geschlossen dafür stimmt. Sie äußerte die Vermutung, Knabe sei im Vorjahr aus politischen Gründen gefeuert worden.