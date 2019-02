Wossi Brb. Freitag, 01.02.2019 | 09:07 Uhr

So wird das nie was. Investoren wollen umworben werden. Konferenzen abhalten, in einer Atmosphäre „ihr dürft bei uns Geld ausgeben“ schreckt ab. Keiner macht sich doch auf den Weg um Herrn Woidke zuzuhören, da muss man selber hin. Hoffentlich bekommt die brandenburger Regierung kein Geld in die Hand, es sei denn der rbb will wieder über die schlechten Ergebnisse berichten.