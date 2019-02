Martina Berlin Mittwoch, 13.02.2019 | 19:47 Uhr

Ja. Scheisse viel Geld. Aber gut. Billiger kriegt die Stadt, kriegen wir die Kontrolle nicht wieder zurück. Pragmatische Politik . Und an die Herrschaften die gerne vom "Markt" reden: Ja, so ist jetzt der "Markt" Je grösser der öffentliche Druck ist, je mehr in öffentlich-rechtliche, in genossenschaftliche Strukturen zurück geht, desto weniger Geld ist vor allem mit Grund und Boden zu verdienen. Denn das ist der Rohstoff von dem es nur eine begrenzte Menge gibt. Wie wir eine begrenzte Resource demokratisch und sozial gerecht verteilen ist eine Grundfrage unserer Gesellschaft. Da lassen wir uns nicht von Leuten auf der Nase rumtanzen, die im Zweifel nicht einmal offenbaren wer die eigentlichen Eigentümer einer Immobilie sind. Ich würde es mal als Gewohnheits- Bürgerrecht ansehen...das ich davor geschützt werde im Zweifelsfall Mieter in einer Geldwaschanlage zu sein. Eigentlich haben wir über einen Konsens zu sprechen, das Grund und Boden überhaupt nicht mehr so privatisiert werden darf.