Krankenwohnung für Obdachlose in Geldnot

Die Berliner Krankenwohnung für Obdachlose ist in Geldnöten. Nach Angaben der Caritas fehlen über eine Viertelmillion Euro.

Die Krankenwohnung für Obdachlose wurde im vergangenen November auf dem Lageso-Gelände in Moabit eingerichtet. Dort stehen 15 Betten für Obdachlose zur Verfügung, die nicht so krank sind, dass sie ins Krankenhaus müssen, aber zu krank, um auf der Straße zu bleiben.

Nach Angaben der Caritas ist die Wohnung fast durchgehend voll belegt. Die 650.000 Euro, die in diesem Jahr eingeplant waren, reichen laut Caritas bei weitem nicht aus. Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) hat nun Hilfe zugesagt. Sie will die Krankenwohnung außerdem auch in den nächsten Jahren erhalten und dafür Geld im Haushalt einplanen.