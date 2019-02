Mühli Kreuzberg Mittwoch, 27.02.2019 | 10:01 Uhr

Lasst mich der erste sein, der hier antwortet..... bevor all die Verschwörungstheoretiker wieder aus ihrer Hecke springen. So interpretationswürdig Statistiken immer sind: Der Trend der Jahresauswertung IST POSITIV, und er entspricht meinem Empfinden vom Leben in dieser Stadt. Das ist sicherer, als in vielen vergleichbaren Metropolen. Freut Euch drüber, schätz es (richtig ein) und lasst uns alle weiter daran arbeiten.

Die Statistik ist in jedem Fall ein Absage an all die "es wird alles so fürchterlich"-Retoriker, an die rechten Untergangs-Szenarien, aber auch an alle, die die Überwachungs- und Polizeirechte immer weiter nach oben schrauben wollen. Die Vorfälle bei der Polizei in den letzten Monaten zeigen, dass der Rechtsstaat das wichtigste Gut ist, nicht eine Panikreaktion auf vermeintliche und medial/blasenmäßig hochgespielte vermeintliche Weltuntergangsstimmung und angebliche Gewaltherrschaft. Lasst uns liberal bleiben und unsere Freiheit genießen