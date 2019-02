Kohlegegner demonstrieren in Berlin für sofortigen Ausstieg

Mehrere hundert Kohlegegner haben am Freitag vor dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin-Mitte demonstriert. Anlass war die letzte Sitzung der Kohlekommission. Deren Vorschlag zu einem Kohleausstieg bis 2038 sei kein "Kohlekompromiss und Konsens, sondern Kokolores und Nonsens", hieß es. Gefordert wurde stattdessen ein sofortiger Kohleausstieg.

Deutschland soll die Kohle-Kraftwerke bis spätestens 2038 abschalten. Die betroffenen Regionen erhalten 40 Milliarden Euro vom Bund, um die wirtschaftlichen Folgen auszugleichen – so lautet im Kern der Kompromiss, den die vom Bund eingesetzte Kohlekommission vorgelegt hat.

Schüler demonstrierten wie schon am vergangenen Freitag unter dem Motto "Fridays For Future" für Klimaschutz und den schnellen Ausstieg aus der Kohleverstromung. "Lasst uns ökologische Alternativen leben", forderte unter anderem ein 16-jähriger Redner. Ebenfalls zu einer Kundgebung aufgerufen hatte das Aktionsbündnis "Ende Gelände". Der Kohlekompromiss sei eine Farce und ein Schlag ins Gesicht für alle Menschen im globalen Süden und Menschen, die noch Lust auf Zukunft haben, erklärte eine Sprecherin des Aktionsbündnisses.

Statt um Zukunft für alle, gehe es bei dem Kompromiss nur um viel Geld für wenige, so die Sprecherin von "Ende Gelände" weiter. Das Bündnis setze sich auch dafür ein, dass das Geld den Menschen vor Ort zugutekomme und nicht den Konzernen.

Die Demonstranten blockierten auch eine Straße vor dem Ministerium. Die Straße wurde von der Polizei, die mit mehreren Mannschaftswagen im Einsatz ist, wieder geräumt. Die Kundgebung in Mitte ist bis 19 Uhr angemeldet. So lange kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Scharnhorst-, der Invaliden- und der Habersaathstraße kommen.