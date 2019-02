Bild: dpa/Kirchner

Ergebnisse einer Bürgerbefragung des Senats - Straßenlärm macht den Berlinern am meisten zu schaffen

21.02.19 | 18:26 Uhr

Der Senat erarbeitet gerade einen Plan zum Umgang mit Lärm in der Stadt. Eine der Grundlagen dafür ist eine Bürgerbefragung. Darin äußerten die Berliner etwa den Wunsch, Rückzugsorte vor Verkehrslärm zu schützen und weitere Tempo-30-Zonen einzurichten.



Die Berlinerinnen und Berliner wünschen sich weniger Lärm in ihrer Stadt. Das hat die Auswertung der Öffentlichkeitsbeteiligung am so genannten "Lärmaktionsplan 2018-2023" des Senats ergeben. Die Teilnehmer der Befragung wünschen sich mehr Tempo 30 in der Stadt und den Erhalt ruhiger Bereiche. Dabei gingen bei der Senatsumweltverwaltung mehr als 1.500 Hinweise zu lauten Orten in der Stadt ein, an denen sich die Menschen weniger Lärm wünschen. Zwei Drittel der Hinweise beziehen sich auf den Straßenlärm. Fast ebenso viele Teilnehmer haben sich dabei für mehr Tempo-30-Strecken ausgesprochen.

Senat prüft die Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen

Nach Angaben des Senats würden nun Maßnahmen zur Umsetzung dieser Forderungen geprüft. Genannt wurden dabei Schallschutzfenster, leiser Asphalt, Vermeidung von Durchgangsverkehr und Tempo 30. Alle Teilnehmer sprachen sich für den Erhaltung bereits bestehender Ruheorte in der Stadt aus. Nach Aussage des Senats fließen die Hinweise, Forderungen und Probleme, die in diesem Bürgerbeteiligungsverfahren geäußert wurden, in den aktuellen Lärmaktionsplan ein, der gerade vom Senat erarbeitet wird. In den Antworten wurden laut Senat 51 Orte sehr häufig als besonders lärmbelastet genannt. Für diese Orte habe die Senatsverkehrsverwaltung in einer ersten Stellungnahme mögliche Maßnahmen gegen den Lärm vorgeschlagen. So wünschen sich viele User weniger Straßenkrach in Moabit ("Lärmposer"), Touristenbusse in Kreuzberg oder der B1 Mahlsdorf. Beschwerden gingen auch zur Simon-Dach-Straße oder zu Fluglärm in Tegel oder Ahrensfelde ein. [externer Link].

Kinderlärm meist akzeptiert, Verkehrslärm wird leicht zur Störung

Auf die Frage, welche Geräusche für die Befragten an ihrem real genutzten städtischen Ruheort akzeptabel sind, gaben mehr als 40 Prozent in ihren Antworten an, dass sie Verkehrslärm in ihren städtischen Ruheorten nur in geringem Umfang akzeptierten. Eine knappe Mehrheit erklärte, sie würden in diesen Ruheräumen allerdings vom Menschen verursachte Geräusche, also Gespräche oder Kinderspiel akzeptieren.

Die Online-Beteiligung fand vom 25. April bis zum 23. Mai 2018 statt. Den 83-seitigen Bericht "Berlin wird leiser. Auswertungsbericht der Öffentlichkeitsbeteiligung" und die 51 Stellungnahmen der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz gibt es online.

Sendung: Inforadio, 21.02.2019, 15 Uhr