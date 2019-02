Zu wenig Personal, Unterricht im Flur und kaputte Toiletten - den Lehrerinnen und Lehrern im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg reicht es. In einem Brandbrief an Bildungssenatorin Sandra Scheeres fordern sie mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen.

In einem Brandbrief an Bildungssenatorin Sandra Scheeres prangert der Bezirkslehrerausschuss in Tempelhof-Schöneberg Missstände an Schulen an. Die Arbeitsbedingungen seien "unzumutbar und gesundheitsgefährdend".

Im Einzelnen kritisieren die Lehrer, dass manche Schulen nicht einmal über eine für den Schulbetrieb notwendige bauliche Ausstattung verfügten. "Selbstverständlichkeiten wie funktionierende Toiletten, Feueralarmanlagen und in ausreichender Anzahl vorhandene sowie in der Heizperiode auf 20°C aufheizbare Klassenräume sind nicht an allen Schulen unseres Bezirks gegeben", heißt es in dem Schreiben, das dem rbb vorliegt.