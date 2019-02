Senat will Berliner Nahverkehr bis 2035 massiv ausbauen

Berlin wächst, und die Menschen drängeln sich in Bahn und Bus: Für viele Fahrgäste ist das purer Stress. Mit Hilfe von Milliardeninvestitionen soll in Zukunft alles besser werden. Ganz so schnell geht es aber nicht. Die ersten Verbesserungen sollen erst ab 2023 greifen.