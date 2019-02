imago stock&people/Weisflog Audio: Inforadio | 20.12.2019 | Dominik Lenz | Bild: imago stock&people/Weisflog

Fachtagung in Potsdam - Was die "Neue Rechte" mit dem Strukturwandel zu tun hat

20.02.19 | 16:55 Uhr

Vor allem im Süden Brandenburgs stoßen die "Neuen Rechten" auf Zuspruch, darüber waren sich die Experten bei einer Konferenz in Potsdam einig. Verfassungsschutzchef Nürnberger warnte aber davor, einzelne Regionen oder Personengruppen zu Sündenböcken zu machen.

Auf einer Fachtagung in Potsdam zur sogenannten "Neuen Rechten" in Brandenburg haben sich Vertreter aus Politik, Verfassungsschutz, Behörden und Wissenschaft für eine differenzierte Debatte zum Thema Rechtspopulismus in Ostdeutschland ausgesprochen.

Geywitz: Phänomen auch aus anderen Ländern bekannt

Brandenburgs Verfassungsschutzchef Frank Nürnberger warnte davor, einzelne Regionen und Personengruppen zu Sündenböcken zu machen. Man müsse sich der "Neuen Rechten" stellen und fragen, wieso sie in manchen Regionen erfolgreicher ist als in anderen, sagte der Verfassungsschutzchef. Laut Nürnberger liege der Hang zu Rechtspopulismus oft mit gebrochenen Biografien, zum Beispiel durch den Strukturbruch in der Lausitz der neunziger Jahre oder einer Skepsis gegen vermeintlich verordnete Meinungen zusammen. Das sei ein Phänomen das historisch bedingt im Osten stärker ausgeprägt sei als im Westen, so Nürnberger. Das ernst zu nehmen sei Aufgabe der Politik. Klara Geywitz (SPD), die Vorsitzende des Innenausschusses im Potsdamer Landtag, wies darauf hin, dass es im Süden Brandenburgs mehr AfD-Wähler gibt als im Norden. "Das hat aus meiner Sicht auch etwas mit dem Verlust an Industriearbeitsplätzen zu tun, das sehen wir auch in anderen Ländern, wo rechtspopulistische Parteien da stärker sind, wo alte Industriestrukturen zusammengebrochen sind."



Große Schnittmengen mit rechtsextremem Gedankengut

Als "Neue Rechte" werden Akteure, Verlage oder Blogs bezeichnet, die sich als intellektuelle Stimme verstehen und sich zwar von Rechtsextremen abgrenzen, aber dennoch große Schnittmengen mit deren Gedankengut haben und den Brückenschlag in die Mitte der Gesellschaft schaffen wollen. Im Gegensatz zu Neonazis, die klar fremdenfeindlich oder gewalttätig auftreten, sei die Abgrenzung bei der "Neuen Rechten" sehr viel schwerer, so Nürnberger. Wo die freiheitlich demokratische Grundordnung aber in Frage gestellt werde, müsse entschieden entgegengetreten werden.

