Die Teams sollen alle gleichzeitig zwischen 22 und 1 Uhr nachts zählen. Das soll helfen, Doppelzählungen zu vermeiden. Damit jedes Team weiß, wo es zählen soll, wird das Berliner Stadtgebiet in Zonen eingeteilt. Jedes Team zählt ausschließlich in seiner Zone. Die Daten sollen die Mitarbeiter in einer App erfassen. Die ist nur den Mitarbeitern zugänglich, damit die Daten geschützt werden. Diese App soll auch helfen Obdachlose zu befragen, die nicht Deutsch sprechen. So können Obdachlose Flaggensymbole antippen, um zu sagen aus welchem Land sie kommen.