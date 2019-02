Bild: imago/Sabine Gudath

Nachts in den Berliner Prinzessinnengärten - Container für Obdachlose öffnen am Dienstagabend

26.02.19 | 14:46 Uhr

Eigentlich sollten die beheizten Schutz-Container für Obdachlose in den Prinzessinnengärten in Berlin-Kreuzberg schon am Freitag öffnen. Doch es fehlte an Sicherheitspersonal. Nun ist ein Sicherheitsdienst engagiert und ab Dienstag, 22 Uhr sind die Unterkünfte geöffnet.



Die Berliner Stadtmission stellt ab Dienstag zwei beheizte Container in den Prinzessinnengärten in Kreuzberg für Obdachlose zur Verfügung. Ab Dienstagabend um 22 Uhr werden diese nahe des U-Bahnhofs Moritzplatz öffnen, wie die Sprecherinnen der Sozialsenatorin und der Stadtmission Berlin bestätigten. Geöffnet sein sollen die Unterkünfte bis zum 30. April täglich bis 6 Uhr früh.

Container hätten schon am Freitag öffnen sollen

In den Containern würde heißer Tee für die Obdachlosen ausgeschenkt, sagte die Sprecherin der Stadtmission, Ortrud Wohlwend. Es werde Bierbänke und Stühle geben, Betten seien nicht vorgesehen, so Wohlwend. Denn die Container sollten keine weitere Notübernachtung sein, sondern Wartecontainer, die Schutz in der Nacht böten. Stadtmissionsmitarbeiter betreuten die Obdachlosen, böten ihnen Hilfe an oder würden sie einfach in Ruhe lassen, wenn sie das lieber wollen, sagt Wohlwend. Platz ist für etwa 20 Obdachlose. Ursprünglich hatte die Sozialverwaltung angekündigt, die Container bereits am Freitag vergangener Woche zu öffnen. Weil aber kein Sicherheitsdienst zur Verfügung stand, gelang das nicht. Nun organisiere die Stadtmission eine Sicherheitsfirma, sagte Wohlwend. Die vorherigen Unklarheiten seien am Dienstag bei einem gemeinsamen Gespräch zwischen dem Berliner Senat, der BVG und der Berliner Stadtmission "bei großer gegenseitiger Wertschätzung" geklärt worden, sagte Wohlwend. Es sei eine gute Lösung gefunden worden. "Wir starten heute mit hohen Qualitätsstandards", sagte die Sprecherin.

In Berlin leben bis zu 10.000 Menschen auf der Straße

Die Prinzessinnengärten und damit auch die neuen, beheizten Wartecontainer, stehen quasi am U-Bahnhof Moritzplatz. Der dient in diesem Winter als einer der Notübernachtungsbahnhöfe für Obdachlose. Nach Auskunft der Stadtmission kommen hier inzwischen pro Nacht etwa 30 Obdachlose her, viele von ihnen sind drogenabhängig. Diese Notübernachtungsplätze im U-Bahnhof Moritzplatz gibt es weiter. Die Stadtmissionsmitarbeiter wollen aber die Obdachlosen im U-Bahnhof ansprechen und sie auf die beheizten Container aufmerksam machen. Auch wenn es im Container keine Betten gibt, soll es erlaubt sein, sich dort zum Schlafen auf den Boden zu legen, sagte die Stadtmissionssprecherin. Die Berliner U-Bahnhöfe Lichtenberg und Moritzplatz sind sogenannte Kältebahnhöfe. Das heißt, die BVG schließt diese in der Nacht nicht, um obdachlosen Menschen Schutz vor der Kälte zu bieten. Schon im Herbst signalisierte die BVG, dass sie durch die Vielzahl der Obdachlosen in den beiden Kältebahnhöfen Lichtenberg und Moritzplatz an Grenzen gerate. Es wurde eine komplette Schließung der Bahnhöfe in Betracht gezogen. Das Konzept der Container gehe auf Vorschläge der Stadtmission zurück, sagte Wohlwend weiter. Damit solle auch die BVG beim Umgang mit Obdachlosen unterstützt werden, "die ja ein Verkehrsunternehmen ist und kein Sozialunternehmen", erklärte die Sprecherin. Schätzungen zufolge leben in der Hauptstadt zwischen 4.000 und 10.000 Menschen auf der Straße.

Sendung: Abendschau, 26.02.2019, 19:30 Uhr