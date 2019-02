Berlinerin Sonntag, 17.02.2019 | 09:33 Uhr

Der Einwohneranteil der "Ostdeutschen" liegt bei 18 % der Gesamteinwohnerzahl, damit sind die 20 % der Führungskräfte bereits überrepräsentierend. Bei Politikern mag das nicht anders sein.



Mal ehrlich - wo keiner wohnt, kommt keiner her. Die DDR war kein unheimlich großes, dicht bevölkertes Land.



Und dann wüsste ich noch gerne, wer heute noch als "Ossi" gilt. Jemand, der in KW geboren wurde? Etwa 1980? Der ist ja jetzt so ca. 40. Was hat der noch vom "Osten" erlebt?



Ein "echter Ostdeutscher" kann doch nur sein, wer zwischen 1945 und 1989 dort lebte und es bewusst mitmachen musste. Wer also ca. 1925 bis 1969 geboren wurde - wieviele Rentner müssen denn dann in Vorständen und der Politik tätig werden?



Es ist leider so, dass in ausgedünnten Landstrichen nicht so viel in Sachen Politik und Wahlen los ist, dass man spielend als Volksvertreter nach Berlin kommt. Geht dem Emsland übrigens nicht anders...