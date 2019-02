Bild: dpa/Paul Zinken

Strukturreform angekündigt - Polizei soll auf Berliner Straßen präsenter werden

20.02.19 | 14:31 Uhr

Ziemlich überraschend will die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik ihrer Behörde eine Strukturreform verpassen: mehr Polizisten sollen auf Berlins Straßen eingesetzt werden - vor allem an kriminalitätsbelasteten Orten. Bereits im Vorfeld kam Kritik.

Auf den Straßen Berlins sollen künftig deutlich mehr Polizisten eingesetzt werden. Polizeipräsidentin Barbara Slowik kündigte am Mittwoch eine Strukturreform bei der Behörde an und stellte dafür ein "Grobkonzept" vor. Dabei solle etwa "die sichtbare Präsenz in der Stadt" gefördert werden. An kriminalitätsbelasteten Orten soll demnach die Präsenz verdreifacht werden. Zugleich sollten Führungsstrukturen in der Polizeibehörde gestrafft werden. "Im Moment dauern die Abstimmungsprozesse bei der Schutzpolizei zu lange", die Wege seien zu lang. Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte, Ziel der rot-rot-grünen Koalition sei, "mehr Polizei sichtbar und ansprechbar auf die Straßen und Plätze zu bringen".

GdP: "nicht eingebunden"

Die Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte sich bereits im Vorfeld empört gezeigt. "Wir sind nicht mal im Ansatz eingebunden", hatte Sprecher Benjamin Jendro zu den Reformplänen gesagt.

Zudem kritisierte die Berliner GdP, dass die Führungskräfte der Behörde erst nach den Medien informiert worden seien und die GdP habe die geplanten Veränderungen aus den Medien erfahren habe, so Landeschef Norbert Cioma. Die "Berliner Morgenpost" hatte am Mittwochmorgen über die Reformpläne berichtet. Es gehe "um eine Strukturreform, die Auswirkungen auf all unsere Kolleginnen und Kollegen hat. Darüber intern zu informieren, nachdem man es über Medienvertreter an die Öffentlichkeit gegeben hat, ist harter Tobak und ein Schlag ins Gesicht unserer Basis“, so Cioma laut einer Mitteilung am Mittwochnachmittag.

Auch der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Marcel Luthe, übte Kritik, u.a. zur Kommunikation der Pläne: "Dass die Polizeipräsidentin am Montag im Innenausschuss sitzt und die Pläne mit keiner Silbe erwähnt, stärkt sicherlich nicht unser Vertrauen in ihre Arbeit", hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Sendung: Abendschau, 20.02.2019, 19:30 Uhr