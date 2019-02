Queere Juden haben in ihren Gemeinden oft mit Vorbehalten zu kämpfen. Der Verein Keshet Deutschland will dagegen ein Zeichen setzen – und feierte deshalb in Berlin einen großen queeren Shabbat. Von Klaas-Wilhelm Brandenburg

Es ist voll in der Neuen Synagoge an der Oranienburger Straße in Berlin-Mitte – so voll, dass manche keinen Sitzplatz mehr bekommen haben und nun am Rand stehen. Leo Schapiro steht die Freude darüber ins Gesicht geschrieben.



Etwa 110 Menschen hat er gezählt, darunter sind so bekannte Namen wie Volker Beck oder Daniel Botmann, der Geschäftsführer des Zentralrats der Juden. Sie alle singen, klatschen – und beten: Denn sie feiern heute Shabbat. "Ich bin absolut überwältigt", sagt Schapiro.

Ein Grund dafür ist wohl auch, dass all diese Menschen wegen Schapiro hier sind – so könnte man das zumindest formulieren. Denn gefeiert wird diesmal ein queerer Shabbat, also einer für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen, und natürlich auch alle, die sich mit dazugesellen wollen. Diesen queeren Shabbat hätte es ohne Schapiro gar nicht erst gegeben – und in dieser Größenordnung wohl erst recht nicht: "Das ist wahrscheinlich der größte queere Shabbat, den es jemals in Deutschland gab", freut sich der 36-Jährige.