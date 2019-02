rbb-24-nutzer Berlin Mittwoch, 13.02.2019 | 15:40 Uhr

Es gibt da diese Karikatur: "Hartz IV schafft jede Menge Arbeit", ist darauf zu lesen und zu sehen ist ein verzweifelter Richter zwischen Aktenbergen zu Hartz-IV-Klagen. Auch aktuell, nicht nur in Alt-Fällen, geht es häufig um unrechtmäßige Benachteiligungen in Sozialverwaltungsakten.



Dass das Personal aufgestockt wird, ist ein wichtiger, sehr begrüßenswerter Aspekt, allerdings räumt er systematische Fehler nicht aus: Sozialgerichtsverfahren selbst dauern teils mehrere Jahre. Das ist nicht hinnehmbar für Betroffene sowie Gerichte.



Zudem - unabhängig ob SGB-II-bezogen oder nicht - sind die Streitgegenstände oft so lächerlich gering, dass es dort eine grundlegende Überarbeitung braucht. Nichtigkeit zugunsten der Betroffenen wäre eine Möglichkeit, klarere Ausarbeitung von Gesetzen auf Grundlage der Verfassung eine andere. Es kann nicht sein, dass Sozialgerichte damit beschäftigt werden, zu entscheiden, ob das Jobcenter nun die Zahlung eines Duschkopfs übernimmt oder nicht.