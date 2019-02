Friederike von Kirchbach bleibt Vorsitzende des rbb-Rundfunkrates. Das Aufsichtsgremium bestätigte die 63-Jährige bei seiner konstituierenden Sitzung am Donnerstag für zwei weitere Jahre im Amt. Von Kirchbach steht dem Rundfunkrat seit 2013 vor. Sie wurde von der Evangelischen Kirche in den Rundfunkrat entsandt und ist dort seit 2007 vertreten.

20 neue Mitglieder sind in den Rundfunkrat des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) eingezogen. Der rbb-Rundfunkrat setzt sich damit in seiner Wahlperiode bis 2023 aus 29 Mitgliedern zusammen. In einer vierjährigen Amtszeit vertreten sie das öffentliche Leben und damit die Bürgerinnen und Bürger Berlins und Brandenburgs. Ausdrücklich sind sie nicht als Lobbyisten ihrer entsendenden Organisationen im Gremium vertreten, sondern repräsentieren die Gesellschaft insgesamt. Zu den wichtigsten Aufgaben des Rundfunkrates gehört es, die Intendantin oder den Intendanten des Senders zu wählen, in allgemeinen Programmangelegenheiten zu beraten sowie die Einhaltung der Programmgrundsätze zu überwachen.

Friederike von Kirchbach ist seit 2016 Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Sankt Thomas in Berlin-Kreuzberg. Zuvor war sie Pröpstin der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Bis 2005 arbeitete sie als Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages, ihre erste Pfarrstelle trat sie 1992 in Kreischa bei Dresden an. Vorsitzende des rbb-Rundfunkrates ist sie seit 2013.