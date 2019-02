Eigentlich sollten die beheizten Schutz-Container für Obdachlose in den Prinzessinnengärten in Berlin-Kreuzberg schon am Freitag öffnen. Doch es fehlte an Sicherheitspersonal. Nun ist ein Sicherheitsdienst engagiert und ab Dienstag, 22 Uhr sind die Unterkünfte geöffnet.