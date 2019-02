Der ehemalige Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Gerhard Schindler fordert den Umzug aller BND-Abteilungen nach Berlin. Es sei ein Fehler, dass die Technische Aufklärung in Pullach verbleibe, sagte Schindler am Freitag dem rbb. "Das erschwert natürlich die Dienstaufsicht, das erschwert natürlich die Zusammenarbeit mit der Zentrale."

Für diese Teilung des BND gebe es "keinen vernünftigen, logischen Grund", so Schindler. Mit dieser Entscheidung habe man die Erkenntnisse aus der NSA-Affäre ignoriert. Er hoffe, dass man diese Entscheidung im Laufe der Jahre korrigierte und diese "heterogene Struktur", die man jetzt bewusst eingehe, dann doch überwinde und eine "homogene Struktur in der Hauptstadt Berlin schafft."

Zugleich lobte der ehemalige BND-Chef die neue Zentrale. Der Gebäudekomplex strahle "Stärke und Ästhetik aus", allein deshalb sei er "optisch ideal für einen Geheimdienst". Schindler betonte, er erwarte, dass der BND in Berlin noch transparenter und schneller werde. Die Mitarbeiter sein auch im direkten Kontakt mit der Bundesregierung und mit dem Parlament. Man sehe also, wie die Analysen, wie die Ergebnisse gebraucht werden und wie sie ankommen, so Schindler. "Und das gibt ein neues Dienstleistungsverständnis, das in Pullach so nicht möglich war."