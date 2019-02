Erneut sind mehrere hundert Schüler und Studenten am Freitag in Berlin für mehr Umweltschutz auf die Straße gegangen. Laut Veranstalter demonstrierten rund 500 Menschen bei der "Fridays for Future-Demonstration" im Invalidenpark in Berlin. Unter dem Motto "Verkehrswende" forderten sie unter anderem einen besseren öffentlichen Nahverkehr.

In Berlin gehen seit dem 18. Januar Schüler und Studenten jeden Freitag auf die Straße, um auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam zu machen. Als Ende Januar die Kohlekommission tagte, waren laut Veranstalter über 10.000 Menschen aus ganz Deutschland zum Kanzleramt gezogen. Es sei damit die bisher größte "Fridays for Future-Demonstration" gewesen, teilte der Veranstalter mit.



Neben der Veranstaltung in Berlin gab es in ganz Deutschland Demonstrationen, bei denen überwiegend jungen Menschen mehr Klimaschutz forderten. In über 50 Städten waren am Freitag Protestaktionen zu dem Thema geplant. Als Vorbild für die Bewegung gilt die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg. Statt zur Schule zu gehen, demonstriert die 16-Jährige freitags unter dem Motto "Schulstreik fürs Klima" vor dem Reichstag in Stockholm für eine verantwortungsvollere Umweltpolitik.